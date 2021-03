Entgelte Fleischwirtschaft und Gewerkschaft starten Tarif-Verhandlungen

Die Fleischwirtschaft und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) wollen sich an einen Tisch setzen, um einen Tarifvertrag zu verhandeln. Die NGG kündigt an, mit einer Forderung nach einem Stundenlohn von 12 Euro in die Gespräche zu gehen.

