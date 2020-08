Erfolgsstartup Gustavo-Gusto-Hersteller bietet nun auch Eis an

Gustavo-Gusto-Hersteller bietet nun auch Eis an

Das Pizza-Startup Franco Fresco steigt in das Eiscreme-Geschäft ein. Das Unternehmen bringt unter seiner Marke Gustavo Gusto fünf Eissorten in Edeka- und Rewe-Märkte. In seinem Stammgeschäft muss Franco Fresco mit neuer Gegenwehr der Konkurrenz umgehen.

Franco Fresco will eine weitere Produktkategorie aufmischen: Der Hersteller von Tiefkühlpizzen unter der Marke Gustavo Gu