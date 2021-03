Erntehelfer Landwirtschaft wartet wieder auf Saisonkräfte

Ausländische Saisonkräfte sind ein Schlüsselfaktor für viele Landwirtschaftsbetriebe. So auch in diesem Jahr. Während aufgrund der Pandemie und damit verbundener Planungsunsicherheit 2020 deutlich weniger Erntehelfer in Deutschland waren, sind die Betriebe nun gut vorbereitet.

Der Frühling steht vor der Tür – und damit auch die Feldarbeit. Die Landwirtschaft