Europäischer Nahrungsmittelmarkt Milliardenkonzern für Bio-Produkte entsteht

Das französische Unternehmen Ecotone will auf dem europäischen Markt für Bio-Nahrungsmittel durch Zukäufe wachsen. Der Hersteller, der bis vor Kurzem Wessanen hieß, will seinen Umsatz mittelfristig auf 1 Mrd. Euro steigern. Mit dem zugekauften Startup Little Lunch möchte der Konzern in neue europäische Märkte einsteigen.

Das wachsende Bedürfnis, sich g