Fabrik in Sachsen Haribo schließt sein Werk in Wilkau-Haßlau

Haribo schließt sein Werk in Wilkau-Haßlau

Fabrik in Sachsen

Haribo schließt sein Werk in der sächsischen Stadt Wilkau-Haßlau. Die Fabrik mit rund 150 Mitarbeitern stellt ihre Produktion nach Angaben des Süßwarenherstellers zum Ende dieses Jahres ein. Haribo wird in Deutschland anschließend nur noch in vier Werken Fruchtgummi und ähnliche Artikel herstellen.

Haribo gibt eine seiner bislang fünf Produktionsstä