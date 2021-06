Finanzierungsrunde Sanity Group sammelt 35 Millionen Euro ein

Die Sanity Group hat von Investoren 35 Mio. Euro eingesammelt. Mit dem zusätzlichen Geld soll die Expansion im stationären Handel vorangetrieben werden.

Das Versprechen, mit Cannabidiol (CBD) gute Geschäfte zu machen, zieht weiterhin Investoren an. Die Sanity Group, nach eigenen Angaben führender Anbieter von Cannabis- und CBD-Produkten in Europa, hat in einer Serie-A-Investmen