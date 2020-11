Finanzierungsrunde The Nu Company sammelt Millionenbetrag ein

The Nu Company sammelt Millionenbetrag ein

Das provozierende und auf Nachhaltigkeit fokussierte Food-Startup The Nu Company findet namhafte Mitstreiter – darunter Ex-Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg und Develey-Chef Michael Durach. Zuletzt machte das Startup mit einem offenen Brief an die Lebensmittelindustrie auf sich aufmerksam.

Der Snackhersteller The Nu Company hat seine erste größere Finanzierungsrunde abgeschlossen.