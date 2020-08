Firmensitz Unilever legt Umzug nach London fest

Der niederländisch-britische Lebensmittelkonzern Unilever will bis Ende November seinen doppelten Firmensitz ad acta legen. Künftig wird der Hauptsitz in London sein. Dem müssen noch die Aktionäre beider Länder zustimmen. Zudem könnte das niederländische Parlament Steine in den Weg legen.

Wenn alles nach Plan geht, wird sich Unilever bis Ende November endgült