Fleischbranche Rund 170 Corona-Infizierte bei Tönnies in Sachsen-Anhalt

Rund 170 Corona-Infizierte bei Tönnies in Sachsen-Anhalt

Erneut gibt es einen Corona-Ausbruch in einem Schlachtbetrieb von Tönnies. Dieses Mal ist das Werk in Weißenfels in Sachsen-Anhalt betroffen. Reihentests haben bei über 170 Mitarbeitern ein positives Ergebnis ergeben. Das Werk soll weiter geöffnet bleiben.

Beim Schlachtbetrieb Tönnies in Weißenfels in Sachsen-Anhalt sind derzeit 172 Mitarbeiter mit dem Virus Sar