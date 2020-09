Fleischersatz Beyond Meat expandiert in China

Beyond Meat expandiert in China

Beyond Meat kommt mit seinen Plänen, in China eine eigene Produktion aufzubauen, voran. In der Nähe von Shanghai wird gemeinsam mit einem Partnerunternehmen eine Fertigungsanlage gebaut, die schon bald ihre Arbeit aufnehmen soll.

Die weltweite Expansion von Beyond Meat schreitet unaufhaltsam voran: Bald schon wird das Unternehmen auch in China seine pflanzlichen Fleischprodukte produziere