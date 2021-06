Geschäftsjahr 2020 Mymuesli profitiert vom Online-Boom

Mymuesli verbucht für das Geschäftsjahr 2020 ein deutliches Umsatzplus. Das liegt insbesondere am coronabedingten Online-Boom. Auf der anderen Seite hat sich der Müslihersteller von fast all seien Filialen getrennt. Nun will das Unternehmen den Fokus neu ausrichten.

Mymuesli verzeichnet für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 eine Umsatzsteigerung von 15,7 Prozent gegenü