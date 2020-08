Großenkneten Corona-Infektionen in Schlachtbetrieb

Corona-Infektionen in Schlachtbetrieb

Die komplette Spätschicht eines Schlachtbetriebs in Großenkneten muss wegen eines Corona-Ausbruchs in Quarantäne. Dies betrifft 270 Mitarbeiter. Zuvor wurden acht Personen positiv getestet.

