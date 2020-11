Großinvestition Alpenhain nimmt neue Käserei in Betrieb

Alpenhain nimmt neue Käserei in Betrieb

Nach gut zwei Jahren Bauzeit hat Alpenhain eine neue Käserei am Stammsitz in Pfaffing-Lehen in Betrieb aufgenommen. Mit der Investition wappnet sich das Familienunternehmen für weiteres Wachstum.

In den letzten Jahren wuchs der Absatz der Alpenhain Käsespezialitäten GmbH teilweise mit zweistelligen Steigerungsraten. Zuletzt wurde mit 20.000 t Käsespezialitäten rund 120