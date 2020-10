Haarstyling Henkel startet trotz Corona Styling-Offensive

Henkel will – trotz Homeoffice und zweiter Lockdownphase – 2021 das Haarstylinggeschäft wiederbeleben. Die seit Jahren rückläufige Kategorie ist größtenteils zwischen Henkel und L'Oréal aufgeteilt. Mit erhöhten Marketing-Budgets und Online-Angeboten will Henkel die etablierten Marken stärken und das Styling "so einfach wie das Zähneputzen