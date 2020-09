Handelsmarken-Messe PLMA 2020 endgültig abgesagt

Die PLMA "World of Private Label" wird in diesem Jahr nun doch nicht mehr als Präsenz-Messe stattfinden. Die Veranstalter haben den zunächst auf Dezember verschobenen Termin wegen der anhaltenden Corona-Pandemie gecancelt. Eine Online-Alternative sei in Vorbereitung.

Die Weltleitmesse für das Eigenmarken-Geschäft, die PLMA "World of Private Label" in Amsterdam, fällt 2