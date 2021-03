Haushaltsbatterien Duracell will die Trendwende schaffen

Duracell will die Trendwende schaffen

Der Markt für Haushaltsbatterien wächst konstant. Dem Trend zu größeren Aktionspackungen auch bei Markenherstellern setzt Duracell eine Premiumstrategie entgegen. Ein neues Produkt soll Wachstum bringen.

Duracell will in Deutschland wachsen und hofft auf die neue Haushaltsbatterie "Optimum", die im Sommer in den Handel kommt. Während die Marke mit dem Kupferkopf weltweit d