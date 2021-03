Hohe Nachfrage Preise für Schweinefleisch, Butter und Weizen steigen stark

Das Vorjahresniveau ist noch lange nicht erreicht, aber die Preise am Schlachtschweinemarkt steigen weiter. Auch Butter hat sich international seit September um 78 Prozent verteuert.

Die Schweinepreise in Deutschland und in der EU kennen im Moment nur eine Richtung: Sie gehen nach oben. Denn das Verhältnis von Angebot zu Nachfrage am Lebendmarkt hat sich gedreht. Schweine werden von den Fleis