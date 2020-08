Infektion Positive Corona-Tests in nordsächsischem Geflügelbetrieb

Positive Corona-Tests in nordsächsischem Geflügelbetrieb

Bei 25 Mitarbeitern in einem Geflügelbetrieb in Nordsachsen wurde der Coronavirus nachgewiesen. Insgesamt wurden 596 Menschen getestet. Die Betroffenen müssen in häusliche Quarantäne.

In einem Geflügelbetrieb in Nordsachsen ist bei 25 Mitarbeitern eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Alle Betroffenen zeigten keine Symptome, teilte das Landratsamt No