Influencer-Marketing im März Die Top- und Flop-Instagram-Werbeposts

Die Kölnerin Justine Schlütter landete mit ihrem Werbepost für Just Spices ein Top-Ergebnis in der Gruppe mit über 50.000 bis 100.000 Follower auf Instagram.

Gute und schlechte Nachrichten für die Influencer-Branche: Während wegen Corona beim Gros der Social-Media-Stars die Werbeaufträge weggebrochen sind, ist ihr Einfluss auf deren Fans erneut gestiegen. Erfahren Sie hier, welche Influencer für welche Händler und Industrieunternehmen im März besonders erfolgreiches Marketing betrieben haben – und welche einen Flop landeten.

24,1 Prozent), Radio (minus 21 Prozent) und Zeitungen (minus 17 Prozent) hinnehmen. im März gegenüber dem Vorjahresmonat um satte 5,9 Prozent auf rund 2,9 Mrd. Euro gesunken. Herbe Einbrüche mussten vor allem die Mediengattungen Kino (minusRadio (minus 21 Prozent) und Zeitungen (minus 17 Prozent) hinnehmen.

bei 68 Prozent der Influencer in den vergangenen zwei Wochen aufgrund der Pandemie Aufträge gekündigt worden sind. Zudem gingen alle Befragten davon aus, dass die Corona-Krise einen negativen finanziellen

Einfluss auf sie haben wird.

die Umfrage der Wiener PR-Agentur Communications für Österreich ähnliche Ergebnisse zutage gebracht: Demnach sind bei über 60 Prozent der Influencer aus unserem Nachbarland die Werbeaufträge stark gesunken. Außerdem wurden Aufträge kurzfristig auf Eis gelegt oder ganz gecancelt.

Viele Werbungtreibende stehen in der Corona-Krise im Marketing auf der Kostenbremse. Werbeeinnahmen brechen weg. So sind laut Nielsen die Brutto-WerbeinvestitionenAuch die Influencer-Szene muss mit einem erheblichen Rückgang der Werbegelder fertig werden. Ende März veröffentlichte die Berliner Agentur K-MB die Ergebnisse einer Umfrage, nach derErst gestern hat

Einfluss von Influencern wächst weiterhin

Nichtsdestotrotz haben Youtuber, Instagramer, Blogger & Co. laut einer aktuellen Befragung des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW) im März unter 1068 repräsentativ ausgewählten Deutschen den Einfluss auf ihre Fans und Follower noch einmal erhöhen können. Demnach kaufte mehr als jeder fünfte Deutsche (21,6 Prozent) bereits ein Produkt aufgrund einer Influencer-Empfehlung. Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 19 Prozent, 2018 bei 16 Prozent.

Dass die durch Corona verursachte Wirtschaftskrise erstmals eine Umsatzbedrohung für Influencer bedeutet, bestätigt auch der BVDW, bleibt aber gelassen. "Sobald sich die Wirtschaft erholt, werden Werbungtreibende aber auch wieder die Influencer in ihrem Marketing-Budget berücksichtigen, da sind wir uns sicher", sagt BVDW-Vizepräsidentin Anke Herbener.





Die Tops und Flops im März

Welche Akteure aus Industrie und LEH im März auf Instagram besonders aufgefallen sind – positiv wie negativ im Hinblick auf das hervorgerufene Engagement der Follower – hat die Berliner Agentur Media-Part wie jeden Monat für die LZ untersucht. Die Ergebnisse finden Sie im Folgenden:

Influencer mit mehr als 500.000 Follower auf Instagram:

Top: Lisa-Marie Schiffner – dm Österreich

so zu akzeptieren, wie sie sind. Der Werbepost kam auf eine

Die Top-Influencerin Lisa-Marie Schiffner aus Österreich war im März das Maß aller Dinge. Die Grazerin ist derzeit eines der Gesichter der crossmedialen dm-Kampagne "Veränderung beginnt in Dir", mit der der Drogist sein Markenimage stärken und seine Kundinnen motivieren will, sichEngagement-Rate von 8,77 Prozent. Die durchschnittliche Engagement-Rate des Kanals liegt bei 11,72 Prozent.

Flop: Sylvie Meis – Mac Cosmetics

Die niederländische TV-Moderatorin Sylvie Meis, vielen auch bekannt als Ex-Frau des Fußballprofis Rafael van der Vaart, ist begeisterte Instagramerin und hat mittlerweile auch das Video-Netzwerk Tik Tok für sich entdeckt. Ihr Werbeclip für Mac Cosmetics erreichte eine Engagement-Rate von 0,67 Prozent (Kanal-Durchschnitt: 1,16 Prozent).

Influencer mit über 100.000 bis 500.000 Follower auf Instagram

Top: Anna Schürrle – Bare Minerals

Die Ehefrau von Fußballspieler André Schürrle postet auf Instagram regelmäßig Beiträge zum Thema gesunde Ernährung, Beauty und Lifestyle. Im März begeisterte die Influencerin ihre Follower mit ihrem Werbepost für die Kosmetikmarkt Bare Minerals. Dieser erzielte eine Engagement-Rate von 9,04 Prozent bei einer durchschnittlichen Kanal-Engagement-Rate von 4,18 Prozent.

Flop: Stefanie – Mymuesli

Die 29-Jährige Instagrammerin Stefanie gehört schon länger zu den Influencer-Werbebotschaftern von Mymuesli. Mit diesem Posting für das Passauer Unternehmen und dessen Oster-Müsli kam die Social-Media-Bekanntheit im März jedoch auf keinen grünen Zweig. Media-Part registrierte eine Engagement-Rate von lediglich 0,43 Prozent. Die durchschnittliche Engagement-Rate ihres Kanals liegt bei 0,88 Prozent.

Influencer mit über 50.000 bis 100.000 Follower auf Instagram

Top: Justine Schlütter – Just Spices

Auch das Gewürz-Startup Just Spices betreibt intensive Kooperationen mit Social-Media-Stars. Neben der Top-Influencerin Pamela Reif steht auch die Kölnerin Justine Schlütter bei Just Spices unter Vertrag - und ist mit ihrer Arbeit auch recht erfolgreich, wie die März-Auswertung von Media-Part zeigt. Ihr Werbepost kam auf eine Engagement-Rate von 12,69 Prozent. Ihr Kanal-Durchschnitt beziffert sich auf 8,60 Prozent.

Flop: Cara Lea – Estée Lauder

Vom New Yorker Kosmetikunternehmen ist bekannt, dass es 2019 Dreiviertel seines Marketingbudgets in Influencer-Marketing investiert. Eine, die davon etwas abbekommt, ist die Hamburgerin Cara Lea alias @theothercara. Mit ihrem Werbepost im März bewies die Instagramerin jedoch kein glückliches Händchen. Er floppte mit einer Engagement-Rate von nur 0,28 Prozent (durchschnittlicher Wert ihres Kanals: 0,22 Prozent).

Influencer mit über 20.000 bis 50.000 Follower auf Instagram

Top: Tabea Alt – Alpro

Ihr sportliches Engagement als Kunstturnerin hat die Ludwigsburgerin Tabea Alt bereits mit einer olympischen Bronzemedaille 2017 in Montreal gekrönt. Ihre zweite Leidenschaft scheint Instagram zu sein. Und auch dort ist die 20-Jährige als Mikroinfluencerin erfolgreich. Ihr Werbepost für die Danone-Tochter Alpro erzielte eine Engagement-Rate von 11,28 Prozent (Kanal-Durchschnitt: 12,11 Prozent).

Flop: Laura Döring – Lancaster

ÜBER DIE AUSWERTUNG In das Ranking fließen alle Influencer-Posts aus der D-A-CH-Region ein, die mit den Hashtags #werbung, #anzeige oder als "Bezahlte Partnerschaft mit" gekennzeichnet sind. Berücksichtigt wurden ausschließlich Werbeposts für die 30 umsatzstärksten Lebensmittelhändler sowie die 100 größten Konsumgüterhersteller Deutschlands. Um die Vergleichbarkeit der Instagrammer zu gewährleisten, sind die Beiträge je nach Kanal-Größe des Influencers in vier Kategorien eingeteilt: über 20.000 bis 50.000, über 50.000 bis 100.000, über 100.000 bis 500.000 und mehr als 500.000 Follower. Von jedem Influencer wurde die Engagement-Rate auf einen Post aus dem Verhältnis zwischen den Followern des Kanals, der Reichweite per Post und den Interactions – also Likes oder Kommentare – per Post ermittelt.

Die Oldenburger Mikroinfluencerin Laura Döring steht auf Instragram für Fashion-, Beauty- und Lifestyle-Themen. Zu ihren Werbepartnern gehört das Kosmetiklabel Lancaster. Das Ergebnis dieses Werbeposts dürfte die Marke jedoch nicht gerade freuen. Lauras Posting erreichte eine Engagement-Rate von mageren 0,50 Prozent. Der Durchschnitt liegt bei 0,54 Prozent.