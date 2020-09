Interview mit Hakle-Chef Volker Jung "Wir sind von Bestellungen überschwemmt worden"

Der Toilettenpapierhersteller Hakle hat mitten in der Corona-Krise einen eigenen Online-Shop eröffnet. Im Interview mit der LZ berichtet Geschäftsführer Volker Jung über die unerwartet hohe Zahl an Bestellungen in den ersten Wochen.

Herr Jung, Hakle hat in der Corona-Krise einen Online-Shop eröffnet. Wie sind die Geschäfte angelaufen? Wir sind in kürzester Zeit v