Investition Beiersdorf steckt viel Geld in die Forschung

Beiersdorf steckt viel Geld in die Forschung

Der Nivea-Hersteller Beiersdorf investiert am Hamburger Stammsitz 60 Mio. Euro in ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum. Damit will Konzernchef Stefan De Loecker die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit stärken.

Die Hamburger Beiersdorf AG investiert in die Zukunft und baut am Stammsitz ein modernes Technology Center. Das 60 Mio. Euro teure Großprojekt soll bis 2024 fertig