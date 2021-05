Investment in Indonesien Nestlé baut Milchwerk in Java

Nestlé baut Milchwerk in Java

Investment in Indonesien

Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé investiert 220 Mio. US-Dollar in eine neue Fabrik in Indonesien. Auf dem 20 Hektar großen Gelände in Zentral-Java sollen 200 Arbeitsplätze entstehen.

Der Spatenstich zum Bau der neuen Nestlé-Fabrik im indonesischen Batang erfolgte Ende vergangener Woche unter Anwesenheit von diversen politischen Vertretern des Landes sowie Ga