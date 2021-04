Kaffeekonsum Deutsche trinken mehr Kaffee in den eigenen vier Wänden

Deutsche trinken mehr Kaffee in den eigenen vier Wänden

Corona beflügelt den Kaffeekonsum in Deutschland. Dieser hat sich mehr in die eigenen vier Wände verlagert, was 2020 unterm Strich sogar zu einen leichten Anstieg des Verbrauchs führte.

Die Menschen in Deutschland haben im Corona-Jahr 2020 mehr Kaffee getrunken als im Jahr zuvor. Wegen der Einschränkungen durch die Pandemie und des vermehrten Homeoffice-Einsatzes hätten die