Kölla Neue Geschäftsführer beim Obst- und Gemüsevermarkter

Der Obst- und Gemüse-Spezialist Kölla hat zwei neue Manager in die Geschäftsführung berufen. Der eine hat sein Metier von der Pike auf gelernt, der andere kann auf Erfahrungen aus dem Finanzsektor setzen.

Florian Walther und Benedikt Wetterau sind in die Geschäftsführung der Kölla GmbH & Co. KG in Kaarst berufen worden. Während Walther den operativen Tei