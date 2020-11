Kommentar Robert Tönnies muss loslassen

Es gibt viel zu tun beim Fleischriesen Tönnies. Angesichts der Fülle von Aufgaben in dem 7-Milliarden-Euro-Konzern wäre es also nicht schlecht, eine vollständig besetzte Führungsetage zu haben. Doch Mitinhaber Robert Tönnies lässt "seine" beiden Chefsessel verwaist und setzt stattdessen auf Verkauf. Doch langsam ist es wohl an der Zeit, dass er seine Destruktion

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.