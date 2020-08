Konsumtrend Verbraucher trinken immer mehr alkoholfreies Bier

Während die Nachfrage nach Pils & Co. weiter sinkt, greifen die Deutschen immer öfter zu alkoholfreiem Bier. Auch in den ersten Monaten 2020 liegt die abgefüllte Menge 8 Prozent über dem Wert des Vorjahresquartals, so das Statistische Bundesamt.

Alkoholfreies Bier hat sich für die deutschen Brauereien in den vergangenen zehn Jahren zum Renner entwickelt.