Spargelfeld in Bayern: Landwirten fehlen wegen der Corona-Krise Erntehelfer.

Landwirtschaft Karriereportal vermittelt Erntehelfer aus anderen Branchen : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Die Landwirtschaft steht vor ihrer größten Herausforderung der vergangenen Jahre. Weil die bisherigen Erntehelfer wohl nicht zu ihren Arbeitgebern kommen können, suchen die Landwirte dringend Ersatz. Das Karriereportal Agrobrain.de verspricht Erleichterung bei der Suche nach Helfern aus anderen Branchen.

Wer dieser Tage mit Landwirten in ganz Deutschland spricht, hört nur von einem Thema: Erntehelfer. Was bis vor drei Wochen noch Normalität ausstrahlte, hat aufgrund der aktuellen Reisebestimmungen innerhalb der EU eine ganz andere Richtung angenommen. Überall fehlen die so wichtigen Erntehelfer, um die Ernte einzufahren. Dies führt zu hohen Verlusten.

"Gerade beim Spargel spüren wir bereits den Druck", sagt ein sichtlich betroffener Landwirt, der anonym bleiben möchte. Er hat bereits mit der Gastronomie und Hotellerie Kontakt aufgenommen, um die von Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) geäußerte Idee einer Zusammenarbeit mit dieser Branche aufzugreifen. Die Begeisterung dafür hält sich aber auf beiden Seiten in Grenzen.

Während der Landwirt ungelernte Kräfte ausbilden müsste, ist auf der anderen Seite die Motivation für den Knochenjob begrenzt. Dennoch muss eine Lösung her, um nicht die halbe Ernte zu vernichten und damit Zigtausende von Euro und die Lebensgrundlage zu verlieren.

"Du für Deutschland"

"Die Herausforderung können wir nur gemeinsam stemmen", ist sich Stefan Krämer, Geschäftsführer bei Agrobrain, sicher. Hier helfen neue Ansätze und Ideen ganz sicher weiter. "Wir müssen Branchen mit Überkapazitäten an Personal mit der Landwirtschaft zusammenbringen." Diese Funktion übernimmt jetzt das Karriereportal Agrobrain.de.

Suchende Betriebe können sich ganz einfach registrieren und ihre Stellenangebote hochladen, somit sehr schnell und einfach ihren individuellen Bedarf einstellen. So finden Bewerber aus anderen Sparten den Weg über Agrobrain.de in die Landwirtschaft. Mit der Aktion "Du für Deutschland" sollen nun gezielt Studenten und Saisonarbeitskräfte angesprochen werden, die derzeit vor der Frage stehen, wie die kommende Miete zu bezahlen ist.

Deutscher Raiffeisenverband unterstützt

Unterstützt wird die Aktion vom Deutschen Raiffeisenverband (DRV), um die Bevölkerung über die akute Situation der Landwirte und Mitgliedsgenossenschaften zu Informieren. "Viele unserer Mitgliedsunternehmen suchen händeringend Saisonarbeitskräfte. Professionell gestaltete, webbasierte Plattformen wie zum Beispiel Agrobrain.de sind wichtige Beiträge, um Angebot und Nachfrage auf dem engen Markt der Saisonarbeitskräfte zusammenzubringen", sagte DRV-Hauptgeschäftsführer Dr. Henning Ehlers.

Darüber hinaus entsteht durch das gezielte Vernetzen mit den Fachmedien der dfv Mediengruppe, zu der auch die Lebensmittel Zeitung gehört, ein neues, innovatives Netzwerk. Hier registrieren sich derzeit motivierte Helfer aus verschiedenen Regionen und Branchen, um zum einen aus ideologischen, zum anderen auch aus finanziellen Gründen einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft und die eigene Familie zu leisten.

