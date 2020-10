Männerpflege Merz steigt bei Brooklyn Soap ein

Merz Consumer Care beteiligt sich an Brooklyn Soap. Der Zukauf ist ein Signal an die Konkurrenz und die Kunden: Merz will sich breiter aufstellen und das Online-Geschäft vorantreiben. Im vergangenen Geschäftsjahr haben die Frankfurter – nicht zuletzt wegen Corona – deutlich an Umsatz dazugewonnen.

