Markt für Tampons und Binden Corman will das Markengeschäft mit Organyc ausbauen

Corman will das Markengeschäft mit Organyc ausbauen

Corman will künftig einen größeren Schwerpunkt auf das Markengeschäft legen. Der italienische Produzent von Baumwollprodukten will seine Tampon- und Bindenmarke Organyc stärken. Essity schaut sich derweil nach Beteiligungen an jungen Unternehmen um.

Der Produzent von Baumwollprodukten Corman will in Zukunft weniger für Startups von Baumwoll-Tampons und -Slipeinlagen