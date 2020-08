Mars Confectionery Supply Süßwarenhersteller beruft erste Werksleiterin in Viersen

Süßwarenhersteller beruft erste Werksleiterin in Viersen

Mars Confectionery Supply übergibt erstmals einer Frau die Leitung der Schokoladenfabrik in Viersen. Die Managerin ist Diplom-Informatikerin und konnte am Standort bereits in verschiedenen Funktionen Erfahrungen sammeln.

Seit dem 1. Juli dieses Jahres ist Evelina Wagner (44) neue Fabrikdirektorin bei Mars Confectionery Supply in Viersen. Sie ist die erste weibliche Fabrikleiterin am Standort,