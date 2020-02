Molkereikongress Marken gewinnen an Bedeutung : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Zwei Dutzend hochkarätiger Referenten und Diskussionsteilnehmer stellten den 260 Teilnehmern am LZ-Molkereikongress ihre Konzepte und Ideen für mehr Wertschöpfung, Nachhaltigkeit und Tierwohl vor.

Molkerei-Kongress 2020: Von Tierwohl bis zur digitalen Transformation

Rund 260 Manager der Mopro-Branche und Vertreter der Handelszentralen treffen sich in München zum Molkerei-Kongress von LZ und dfv Conference Group. Nachhaltigkeit von der Erzeugung bis zur Verpackung, Tierwohl und die zunehmende Bedeutung pflanzlicher Milchalternativen sind die beherrschenden Themen. (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

Karsten Schmal, Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes, wirbt für die gerade erst verabschiedete Sektorstrategie 2030 der deutschen Milchbranche. (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

Prof. Achim Spiller von der Uni Göttingen fordert Engagement für mehr Tierwohl. Als Mitglied der sogenannten Borchert-Kommission plädiert Spiller für eine Verbrauchssteuer von 2 Cent pro Kilo Milch und Milchprodukte, um mehr Tierwohl zu finanzieren. (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

Hochland-CEO Detlef Latka (r.) stellt die Nachhaltigkeitssstrategie seines Unternehmens vor. Hier in der Diskussion mit LZ-Redakteur Dirk Lenders. (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

Mit welchen Konzepten das Markenwachstum gelingen kann, zeigt Matthias Rensch, COO Business Unit Marke bei Deutschlands größter Molkerei DMK. (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

Die Kongressteilnehmer nutzen die Pausen in der Networking-Area zum Austausch über die Vorträge und über die aktuelle Branchenentwicklung. (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

Aldi Nord-Einkaufsmanager Thomas Harmuth (2.v.r.) im Pausengespräch mit den Gropper-Managern Andrea Anderer, Hans Burger und Bernhard Höfer. (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

Noura Rhemouga, CSR-Chefin bei Hochwald, tauscht sich mit Karsten Schmal, Vizepräsident des Bauernverbands (M.), und Zott-Einkäufer Christian Schramm aus. (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

Arla-Geschäftsführer Mark Schreuders berichtet über den Weg des Unternehmens zur Klimaneutralität. (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

Anne-Katrin Müller, Marktingdirektorin von Friesland-Campina Germany, stellt am Beispiel der Kampagne für Chocomel dar, wie wichtig es für ein Molkerei-Unternehmen im Wettbewerb um Regalplätze ist, Prioritäten zu setzen. (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

Welche Faktoren den Erfolg im LEH bestimmen, diskutieren Michael Ohlendorf (Privatmolkerei Bauer), Rocco Capurso (Remstal Markt Mack), Christoph Bossmann (Nordseemilch) und Matthias Brune (Ornua) mit LZ-Moderator Dirk Lenders (v.l.). (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

Mut zu neuen Wegen - über Bergbauern-Heumilch als USP in der Käsetheke spricht Andreas Geisler, Geschäftsführer Käserebellen. (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

DMK-Markenchef Matthias Rensch (M.) nutzt die Pause zum Gespräch mit den Aldi Süd-Einkäufern Philipp Skorning (l.) und Christian Gruber. (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

Holger Battling, Geschäftsführer Elsdorfer Molkerei und Feinkost, und Michael Ohlendorf, Vertriebsgeschäftsführer Molkerei Bauer. (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

Gesuchte Gesprächspartner sind die Edeka-Manager Ulrich Seidel (M.) und Oliver Krautkrämer (r.). (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

Kaufland-Manager Robert Pudelko (l.) im Gespräch mit Nicolas Hartmann, Co-Gründer des Milchalternativ-Startups Vlyfoods. (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

Thorsten Rodehüser, COO Private Label DMK (l.), und René Roth, Geschäftsführer Marketing Molkerei Müller. (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

Lockerer Ausklang des thematisch dicht bepackten Kongresses ist der Bayrische Abend bei der Flughafenbrauerei Airbräu. (Bild: Hans-Rudolf Schulz) Rund 260 Manager der Mopro-Branche und Vertreter der Handelszentralen treffen sich in München zum Molkerei-Kongress von LZ und dfv Conference Group. Nachhaltigkeit von der Erzeugung bis zur Verpackung, Tierwohl und die zunehmende Bedeutung pflanzlicher Milchalternativen sind die beherrschenden Themen. (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

Karsten Schmal, Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes, wirbt für die gerade erst verabschiedete Sektorstrategie 2030 der deutschen Milchbranche. (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

Prof. Achim Spiller von der Uni Göttingen fordert Engagement für mehr Tierwohl. Als Mitglied der sogenannten Borchert-Kommission plädiert Spiller für eine Verbrauchssteuer von 2 Cent pro Kilo Milch und Milchprodukte, um mehr Tierwohl zu finanzieren. (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

Hochland-CEO Detlef Latka (r.) stellt die Nachhaltigkeitssstrategie seines Unternehmens vor. Hier in der Diskussion mit LZ-Redakteur Dirk Lenders. (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

Mit welchen Konzepten das Markenwachstum gelingen kann, zeigt Matthias Rensch, COO Business Unit Marke bei Deutschlands größter Molkerei DMK. (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

Die Kongressteilnehmer nutzen die Pausen in der Networking-Area zum Austausch über die Vorträge und über die aktuelle Branchenentwicklung. (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

Aldi Nord-Einkaufsmanager Thomas Harmuth (2.v.r.) im Pausengespräch mit den Gropper-Managern Andrea Anderer, Hans Burger und Bernhard Höfer. (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

Noura Rhemouga, CSR-Chefin bei Hochwald, tauscht sich mit Karsten Schmal, Vizepräsident des Bauernverbands (M.), und Zott-Einkäufer Christian Schramm aus. (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

Arla-Geschäftsführer Mark Schreuders berichtet über den Weg des Unternehmens zur Klimaneutralität. (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

Anne-Katrin Müller, Marktingdirektorin von Friesland-Campina Germany, stellt am Beispiel der Kampagne für Chocomel dar, wie wichtig es für ein Molkerei-Unternehmen im Wettbewerb um Regalplätze ist, Prioritäten zu setzen. (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

Welche Faktoren den Erfolg im LEH bestimmen, diskutieren Michael Ohlendorf (Privatmolkerei Bauer), Rocco Capurso (Remstal Markt Mack), Christoph Bossmann (Nordseemilch) und Matthias Brune (Ornua) mit LZ-Moderator Dirk Lenders (v.l.). (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

Mut zu neuen Wegen - über Bergbauern-Heumilch als USP in der Käsetheke spricht Andreas Geisler, Geschäftsführer Käserebellen. (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

DMK-Markenchef Matthias Rensch (M.) nutzt die Pause zum Gespräch mit den Aldi Süd-Einkäufern Philipp Skorning (l.) und Christian Gruber. (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

Holger Battling, Geschäftsführer Elsdorfer Molkerei und Feinkost, und Michael Ohlendorf, Vertriebsgeschäftsführer Molkerei Bauer. (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

Gesuchte Gesprächspartner sind die Edeka-Manager Ulrich Seidel (M.) und Oliver Krautkrämer (r.). (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

Kaufland-Manager Robert Pudelko (l.) im Gespräch mit Nicolas Hartmann, Co-Gründer des Milchalternativ-Startups Vlyfoods. (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

Thorsten Rodehüser, COO Private Label DMK (l.), und René Roth, Geschäftsführer Marketing Molkerei Müller. (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

Lockerer Ausklang des thematisch dicht bepackten Kongresses ist der Bayrische Abend bei der Flughafenbrauerei Airbräu. (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

Einen Überblick über die internationalen Märkte für Milch und Milchprodukte gab Andreas Gorn von der Agrarmarktinformationsgesellschaft (AMI). Dabei wurde deutlich, welchen Einfluss die Nachfrage aus China auf den Welthandel und damit auch auf die Preisentwicklung in Deutschland hat. Das Land ist mit 15 Mio. t. Milchäquivalenten der mit Abstand größte Nachfrager mit wachsendem Bedarf vor allem im Pulverbereich. Aber auch der Konsum an Trinkmilch nimmt zu. "China bleibt ein Wachstumsmarkt trotz der Verunsicherung durch Corona", ist Gorn überzeugt. Zusätzliches Absatzpotential für europäische Milchprodukte sieht Gorn aber auch in Indien.

Grundsätzlich gebe es eine wachsende globale Nachfrage mit einem Fokus auf die europäische Herkunft der Ware. Für Unsicherheit sorgten aber eine Verlangsamung des weltweiten Wirtschaftswachstums, internationale Handelskonflikte, der weltweit fortschreitende Protektionismus, die globalen Entwicklungen hinsichtlich Umwelt- und Klimapolitik und die Veränderungen bei den Konsumgewohnheiten.

Auf die ging Nielsen-Marktforscher Enrico Krien in seinem Vortrag ein. Die pflanzlichen Milchalternativen sind 2019 erneut zweistellig gewachsen auf einen Umsatz von 491 Mio. Euro (plus 22 Prozent). Allerdings bei sinkenden Preisen, denn der Absatz legte um 24 Prozent zu. Treiber sind die Getränke mit einem Absatzanteil von 81 Prozent. Brotaufstriche, Sahne- und Naturjoghurtalternativen wachsen. "Echte" Molkereiprodukte bleiben indes mit über 20 Mrd. Euro Umsatz ein wichtiger Eckpfeiler im LEH. Deutlich wird aus den Nielsen-Zahlen, dass die Wertschöpfungsstrategie der Molkereien "Marge statt Menge" in Teilen aufgeht. Veredelte Produkte wie Desserts, Getränke und Eiskaffee und Marken legen trotz Absatzrückgang beim Umsatz zu, während Basisprodukte und Handelsmarken in beiden Bereichen verlieren.

Mit welchen Konzepten das Markenwachstum gelingen kann, zeigten Matthias Rensch, COO Business Unit Marke bei Deutschlands größter Molkerei DMK, und Anne-Katrin Müller, Marktingdirektorin von FrieslandCampina Germany. Müller stellte am Beispiel der Kampagne für Chocomel dar, wie wichtig es ist, dass sich ein Molkerei-Unternehmen Prioritäten setzt, damit es im hart umkämpften Mopro-Regal Erfolg hat. Dazu müsse auch mal mit Kategoriekonventionen gebrochen werden. Rensch erklärte, wie das DMK auch durch die Renaissance der Marke Milram die Transformation "vom Rohstoffverwerter zum Wertschöpfungserschaffer" geschafft hat.

Um Unterstützung für die Sektorstrategie 2030 warb Karsten Schmal. Als Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes hat er an der Ausarbeitung des Papiers mitgewirkt. Es soll als Grundlage für die Diskussion mit Stakeholdern dienen. Sorge bereite den Milcherzeugern vor allem die Standardsetzung durch den LEH aus Wettbewerbsgründen. Langfristig erfolgreiche Standards seien aber nicht unternehmensspezifisch sondern für alle Glieder der Kette praktikabel angelegt. Und, so Schmal: "Kosten zusätzlicher Standards werden von Landwirten akzeptiert, wenn eine gesonderte Honorierung oder der gesicherte Marktzugang damit verbunden sind."

Finanzierung von Tierwohl

Wie diese Finanzierung aussehen kann, skizzierte Prof. Achim Spiller. Ohne eine teilweise Kompensation der Kosten würde die Tierhaltung aus Deutschland (partiell) verdrängt und Tierschutzziele verfehlt. Als Mitglied der sogenannten Borchert-Kommission plädiert Spiller für eine Verbrauchssteuer von 2 Cent pro Kilo Milch und Milchprodukte, um mehr Tierwohl zu finanzieren. Noch habe die Milchwirtschaft in dem Punkt in der öffentlichen Diskussion einen Zeitvorsprung, den gelte es zu nutzen. Spiller kritisierte, dass Klimaschutz in der Sektorstrategie keine Rolle spielt.

Dass sich die führenden Molkereien sehr wohl intensiv mit dem Thema beschäftigen, zeigten unter anderem die Vorträge von Arla-Manager Mark Schreuders sowie von Detlef Latka und Noura Rhemouga von Hochwald.