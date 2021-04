Molkereikonzern Meggle geht auf Einkaufstour

Nach einer Phase der Umstrukturierung und dem Ende eines hässlichen Erbstreits greift Meggle wieder an. Der Konzern plant eine Reihe von Akquisitionen. Der Umsatz soll die Marke von 1 Mrd. Euro schon bald deutlich übertreffen.

Der Butterhersteller Meggle will noch in diesem Jahr ein Programm zur Absicherung seiner Selbstständigkeit abschließen und "in die Akquisitionsphase" we