Mondelez Neue Chefin in Österreich

Neue Chefin in Österreich

Nach dem Weggang von Ludwig Askemper bei Mondelez in Österreich rückt ein Eigengewächs an die oberste Landesspitze. Die Managerin ist schon seit 2004 bei dem Nahrungsmittelhersteller in verschiedenen Positionen tätig.

Elisabeth Hülsmann (42) wird neue Landeschefin für Mondelez in Österreich. Sie folgt auf Ludwig Askemper, der das Unternehmen verlassen hat, um sich