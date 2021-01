NRW Milchwirtschaft fürchtet Strukturbruch

Die Molkereien in Nordrhein-Westfalen haben 2020 eine Rekordmenge an Rohmilch angeliefert bekommen. Die Corona-bedingt größere Nachfrage im Lebensmittelhandel hat Einbrüche in der Gastronomie von bis zu 75 Prozent nicht ausgleichen können. Die Landesvereinigung der Milchwirtschaft sieht viele Betriebe wegen niedriger Erlöse, hoher Produktionskosten und steigenden Anforder