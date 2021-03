Neues Geschäftsfeld JAB investiert viel Geld in Tierkliniken

JAB investiert viel Geld in Tierkliniken

Der neue Investitionsschwerpunkt der Reimann-Holding JAB ist das Geschäft mit Tierkliniken. In den nächsten Jahren will JAB den Markt im Wettbewerb mit Mars und Nestlé konsolidieren. Für 2021 hat das Unternehmen Investitionen von über 400 Mio. US-Dollar in das Geschäftsfeld angekündigt.

Reich geworden ist die Familie Reimann mit Putzmitteln, Kosmetik und Kaffee