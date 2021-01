Neues Segment Schwarzwaldmilch käst ab Ende 2023

In Titisee-Neustadt soll die künftige Schwarzwaldmilch-Käsemanufaktur entstehen. Der Baubeginn ist Mitte 2022 geplant. Über das Aussehen hat jetzt eine Jury entschieden.

Im dritten oder vierten Quartal 2023 will die Schwarzwaldmilch mit der Käse-Produktion starten. Der Baubeginn für die neue Käserei in Titisee-Neustadt ist für Mitte 2022 vorgesehen. In dem Werk so