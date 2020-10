Neuordnung des Auslandsgeschäfts Barilla verlagert weltweite Beteiligungen nach London

Barilla verpasst seinem Auslandsgeschäft eine neue Struktur. Der Nudelhersteller will den Großteil seiner weltweiten Tochtergesellschaften künftig unterhalb einer neuen Holding mit Sitz in Großbritannien anordnen. Bislang war eine italienische Dachgesellschaft Eigentümerin der Töchter. In London gründet der Konzern auch ein "Digital Hub". Barilla kauft zudem ei