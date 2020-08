Neuorganisation Coca-Cola will tausende Stellen in Nordamerika streichen

Coca-Cola will tausende Stellen in Nordamerika streichen

Coca-Cola will bis zu 4000 Mitarbeitern in den Vereinigten Staaten sowie Kanada und Puerto Rico Abfindungspakete unterbreiten. Andere Länder sollen folgen. Der Konzern schließt Entlassungen nicht aus.

Der US-Getränkehersteller Coca-Cola will im Zuge einer großangelegten Neuorganisation seiner Geschäfte tausende Stellen streichen. Wie das Unternehmen am Freitag in A