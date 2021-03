Nordamerika-Geschäft verkauft Für Aryzta rückt Deutschland wieder in den Fokus

Für Aryzta rückt Deutschland wieder in den Fokus

Der Verkauf seines Nordamerika-Geschäftes verschafft dem Großbäcker Aryzta Erleichterung bei der Verschuldung. Der kompaktere Zuschnitt könnte die Perspektiven für Europa verbessern.

Nach Jahren des Überlebenskampfs sieht der Backriese Aryzta, mit Wurzeln in der Schweiz und Irland, wieder Licht am Ende des Tunnels. Der Verkauf des Nordamerika-Geschäftes an die Pr