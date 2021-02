Nordamerikanisches Wassergeschäft Nestlé offenbar in Gesprächen mit One-Rock

Nestlé offenbar in Gesprächen mit One-Rock

Der potenzielle Verkauf von Nestlés nordamerikanischen Wassergeschäft nimmt Berichten zufolge konkretere Formen an. Der Lebensmittelkonzern soll derzeit in exklusiven Gesprächen mit dem Private-Equity-Unternehmen One Rock sein.

Konsumgüterriese Nestlé befindet sich laut Berichten des Pressedienstes "Reuters" in exklusiven Verkaufsgesprächen. Das nordamerikan