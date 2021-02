Notruf aus der Industrie Hersteller schlagen Alarm wegen Wegbruch der Gastronomie-Umsätze

Die anhaltenden Schließungen in der Gastronomie lassen die Umsätze der Lieferanten einbrechen. Angesichts massiver Verluste wenden sich mehrere große Industrieverbände in einem gemeinsamen Brandbrief an Bundesernährungsministerin Julia Klöckner.

Die seit November andauernde Schließung praktisch aller Segmente des Außer-Haus-Marktes bringe auch die Liefera