Pflanzenkost Berief investiert kräftig in Wachstum

Berief investiert kräftig in Wachstum

Mit pflanzlichen Milchalternativen und Fleischersatzprodukten hat Berief Food den Umsatz in einem Jahrzehnt verzwölffacht. Bis 2025 will das Familienunternehmen weiter exponentiell wachsen. Dafür wird am Standort Beckum viel investiert.

Mit dem Werk in Beckum liegt Berief Food mitten im westfälischen Schweinegürtel. Während die hier zahlreich ansässigen Fleisch- und W