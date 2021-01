Portfolio-Erweiterung Barilla kauft britisches Pasta-Startup

Barilla hat eine Mehrheitsbeteiligung an dem britischen Unternehmen Pasta Evangelists erworben. Damit steigt der Nudelhersteller wieder in den Markt für frische Pasta ein und stärkt sein digitales Angebot.

Nudelriese Barilla hat den in London ansässigen Newcomer Pasta Evangelists erworben. Das 2016 gegründete Startup liefert frische Pasta-Mahlzeiten an Haushalte in Großbri