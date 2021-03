Portfoliobereinigung Danone will Anteil an Chinageschäft von Mengniu verkaufen

Danone will Anteil an Chinageschäft von Mengniu verkaufen

Lebensmittelriese Danone strukturiert im Zuge des laufenden Konzernumbaus auch sein Portfolio an Beteiligungen neu. Nun sollen Anteile an einem chinesischen Hersteller von Milchprodukten veräußert werden.

Der französische Joghurthersteller Danone will seinen Minderheitsanteil am chinesischen Partner Mengniu loswerden. Dazu wird der indirekte Anteil zunächst zu einer direkten Be