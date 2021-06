Public-Private Partnership Arla Foods hilft nigerianischen Milchbauern

Arla Foods engagiert sich in Nigeria. Im Zuge einer Public-Private Partnership errichtet die europäische Genossenschaft in dem Land einen Milchviehbetrieb, in dem 1000 örtliche Landwirte ausgebildet werden sollen.

Arla Foods wird im Norden Nigerias einen Milchviehbetrieb errichten. Dort will die europäische Molkereigenossenschaft 1000 örtliche Landwirte ausbilden. Wie das Unter