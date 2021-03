Pudding-Restaurantkette Oetker hat erstes "Pudu Pudu"-Lokal eröffnet

Der Oetker-Konzern hat die ersten Gäste seines Pudding-Restaurants "Pudu Pudu" am Venice Beach empfangen. Noch in diesem Jahr will das Unternehmen zwei weitere Filialen in Los Angeles eröffnen.

Oetker hat die Bretter von den Fenstern seines Pudding-Restaurants am Venice Beach in Los Angeles entfernt: Der Konzern hat am Sonntag die erste Filiale seiner Restaurantkette mit dem Namen "Pudu