Revival nach 150 Jahren Ostfriesland baut wieder Wein an

Am Freitag dieser Woche wird der erste Weinberg in Ostfriesland in Betrieb genommen. Die Erste Ostfriesische Winzergenossenschaft eG pflanzt in Ostrhauderfehn bei Leer Weißweinreben der Sorten Solaris und Sauvignon Gris. Der nördlichste Weinberg Deutschland ist das bei weitem nicht.

Nach vier Jahren Anlaufzeit nimmt die Erste Ostfriesische Winzergenossenschaft eG (OWG) eine vor 15