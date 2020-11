Rheda-Wiedenbrück Tönnies beginnt mit Arbeit in neuer Schinkenzerlegung

Fleischriese Tönnies hat heute eine coronakonform-umgebaute Produktionsanlage für Schinken in Betrieb genommen. Die Genehmigung dafür hatten die Behörden am Freitag erteilt. Dadurch kann der Konzern wöchentlich bis zu 40.000 Schweine zusätzlich verarbeiten.

Tönnies hat am Montag eine komplett umgebaute Zerlegelinie für Schinken in Rheda-Wiedenbrück in Be