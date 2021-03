Schlachthof Weidemark Corona-Fälle in Tönnies-Werk

Corona-Fälle in Tönnies-Werk

Im Tönnies-Fleischwerk in Sögel sind 23 Coronafälle aufgetreten. 150 Mitarbeiter sind in Quarantäne. Die Kapazität des Betriebs ist ohnehin gedrosselt, da es nach dem Abbau des Schweinestaus an schlachtreifen Tieren mangelt.

Der Tönnies-Schlachthof Weidemark in Sögel hat knapp zwei Dutzend Corona-Fälle zu verzeichnen. Nach Unternehmensangaben seien diese bei