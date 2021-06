Sparmaßnahmen Danone zückt in Belgien den Rotstift

Danone zückt in Belgien den Rotstift

Die französische Danone-Gruppe hat in Belgien ein umfassendes Sparprogramm eingeleitet. Damit will sich der Konzern in den Land auf die Ära nach der Pandemie vorbereiten. Die Maßnahmen sollen 150 Jobs kosten.

Danone will in Belgien sowohl die Organisationsstruktur als auch das Produkt-Portfolio auf die Ära nach Corona vorbereiten. Laut Medienberichten, unter anderem im Magazin